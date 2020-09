Binnenhof tobt over Moria

Vluchtelingen na de brand in kamp Moria op Lesbos Ⓒ REUTERS

Den Haag - Een verwoestende brand in vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos zorgt voor een inmiddels bekende reflex in politiek Den Haag: belangenorganisaties en linkse partijen willen dat migranten direct in Nederland worden opgevangen; het kabinet kiest voor een compromis door een miljoen euro uit te trekken om in Griekenland zelf bij te springen.