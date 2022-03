Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen iets gestegen

Op de intensive cares liggen zondag 137 coronapatiënten, twee minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen worden 1723 patiënten met corona behandeld, tegenover 1665 een dag eerder. Op de ic's werden achttien nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de verpleegafdelingen 179. Het aantal nieuwe coronagevallen ligt opnieuw een stuk lager dan de dag ervoor. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt zondag melding van 34.846 positieve tests, tegenover (na correctie) 41.581 de dag ervoor.

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en mensen die voor iets anders in het ziekenhuis liggen en ook corona blijken te hebben. Voor de druk op de ziekenhuiszorg maakt het volgens het LCPS niet uit of mensen vanwege of alleen mét corona liggen. Patiënten met corona moeten allemaal in isolatie worden verpleegd en dat kost veel extra tijd.

Vrijdag werden 49.282 positieve tests gemeld, donderdag 54.411 en woensdag 60.731. Het zevendaagse gemiddelde is zondag gedaald naar 48.680. Dat gemiddelde daalt voor de negende dag op rij.