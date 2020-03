Vragen over angst of depressie door coronacrisis? Psychologen geven live antwoord

Nine Gramberg en Gijs Coppens van OpenUp.care Ⓒ De Telegraaf

Amsterdam - Vrijdag 27 maart beantwoorden psychologen Gijs Coppens en Nine Gramberg van OpenUp.care alle vragen over hoe om te gaan met angstgevoelens en depressieve klachten door de coronacrisis in een live-uitzending op telegraaf.nl.