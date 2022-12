Schoten gelost op industrieterrein in Giessen; twee aanhoudingen

De melding van de schoten werd rond 0.30 uur gedaan. Er zouden vijf schoten zijn afgevuurd.

Het slachtoffer is een 25-jarige man. Hij werd in zijn auto door meerdere auto’s klemgereden op de Distributiestraat. Hier werd hij geslagen en zelfs beschoten. De politie hield twee verdachten aan en houdt rekening met een conflict in de relationele sfeer.

UPDATE: In een eerder bericht leek het te gaan om een (roof-)overval. Dat bericht is herroepen.