’Je zag de contouren van zijn kont zitten’

In de Balderikstraat in Utrecht is de vernieling van een Daihatsu (niet op de foto) het gesprek van de dag.

Utrecht - De eigenaresse van de auto die vorig weekend in Utrecht vernield werd, is onder de indruk van de ophef die dit weekend ontstond nu Wesley Sneijder de vernieler zou zijn. De schade aan de auto is al lang vergoed, maar excuses zijn nog altijd niet gemaakt. Vorige week zat iemand in beschonken toestand op het dak van een auto in de Utrechtse wijk Zuilen. Het zou gaan om oud-international Wesley Sneijder, die verderop in de wijk Ondiep opgroeide. De eigenaresse is teleurgesteld: „Als je een kerel bent, kom je een bloemetje aanbieden.”