D66 wil verbod op asfaltdaken

Het afstappen van zogenaamde zwarte bitumen dakbedekking zorgt voor minder hittestress in de stad. „Deze daken worden erg heet in de steeds warmere zomers en dat levert naast hittestress ook gezondheidsklachten op. In hete zomers slaap je slechter. Den Haag kent veel asfaltdaken, met name in achtergestelde wijken. Dit meldde een deskundige van de TU Delft eerder tijdens een werkbespreking. Toen viel bij mij het kwartje”, zegt Groenewold.

Met het aanpassen van de regels voor dakbedekking kan er beter worden gestuurd om mensen te laten kiezen voor een groen of wit dak dat zonlicht terugkaatst. „Naast het stimuleren van groene daken via subsidieregelingen is een verbod in de APV op zwarte asfaltdaken een extra stok achter de deur.”

„Dit hoeft niet vanaf vandaag of morgen, maar ik denk dat een periode van vijf jaar voldoende tijd biedt aan dakdekkers om over te gaan naar andere technieken van dakbedekking.” Bewoners die vanaf dat moment hun dak aanpassen moeten kiezen voor een groen of wit dak. „Ik hoop dan over een jaar of 25 dat er geen zwarte asfaltdaken meer zijn in Den Haag”, stelt Groenewold, die het college vraagt om uit te zoeken of dit lokaal geregeld kan worden.

„Nu kunnen mensen ervoor kiezen om met een subsidie een groen dak aan te leggen, maar dit is nog iets te vrijblijvend.”