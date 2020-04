Echte Dakota ’geland’ op Madurodam

Dit ging met een levensgrote kraan vanaf de plek waar het vliegtuig in de afgelopen tijd helemaal was geprepareerd tot gloednieuwe publiekstrekker in het miniatuurpark. Het toestel kreeg uiteraard een plek pal naast het piepkleine Schiphol.

Met de bijzondere landing van The Flying Dutchman: het historische vliegtuig, in de iconische zilver en blauwe KLM-stijl van de jaren veertig en vijftig, is het miniatuurpark weer een ervaringsattractie rijker.

Het inhijsen van het toestel was het sluitstuk van een anderhalf jaar durende restauratie, waarin de DC-3 langzaam transformeerde tot het zilveren KLM-vliegtuig. Het vliegtuig is 18 meter lang en heeft een vleugelspanwijdte van 30 meter.

Nu het vliegtuig op de nieuw aangelegde landingsbaan achter het miniatuur-Schiphol is geland, wordt The Flying Dutchman aan boord voorzien van de laatste technologie en een breed scala aan showtechnieken. Madurodam biedt haar bezoekers zo een unieke, eigentijdse Dakota-experience: een vlucht door tijd en ruimte, die verder gaat dan vliegen, en waarin de pioniersgeest die ons land groot heeft gemaakt centraal staat.

Zodra de deuren weer open mogen, staan ook de eerste (test)vluchten van The Flying Dutchman gepland voor het publiek. Directeur Joris van Dijk hoopt snel de nieuwe attractie en de rest van het park weer te kunnen tonen aan de bezoekers. „We zijn daar helemaal klaar voor en hebben een heel plan opgesteld. Iedereen kan hier straks prima naar toe en op anderhalve meter van elkaar genieten van alles wat het park te bieden heeft. Zelfs voor de horeca hebben we plannen klaar.”