Alles loopt uit de PAS

In Den Haag is een ’crisisstructuur’ aangelegd met alle overheidslagen om te kijken wat het verdwijnen van de zogeheten Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) betekent. Tientallen boerenbedrijven worden direct getroffen. Maar zelfs bij de bouw van een dakkapel gebruikten gemeenten de zogeheten PAS.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) gaf woensdag in de Tweede Kamer aan dat er slechts bij een handjevol projecten duidelijk is dat ze niet geraakt worden door de uitspraak. Het gaat onder andere om de Blankenburgtunnel en de Zuidelijke Ringweg Groningen. Voor tal van andere snelwegprojecten is het nog niet duidelijk, dat geldt ook voor de opening van Lelystad Airport, nieuwe windparken en zelfs dijkversterking. Pas in het najaar komt er meer duidelijkheid.

„Het is heel ingrijpend en het raakt heel veel projecten. Alle topjuristen zijn er mee aan de slag”, zegt de VVD-bewindsvrouw. Het kabinet wil projecten laten doorgaan en wil op zoek naar alternatieve manieren om het juridisch recht te breien. In sommige gevallen dreigt een vertraging van negen maanden omdat Brussel er nog een keer naar wil kijken.

’Bezopen regels’

PVV-Kamerlid Van Aalst vroeg zich af of er landen zijn die zich houden aan de ’bezopen regels’. „Het kabinet moet gewoon gas geven”, vindt hij. „Als we zelfs onze waterveiligheid op het spel gaan zetten voor die idioten in Brussel.”