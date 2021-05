Zwaan beschoten met luchtbuks in Bovenkarspel

De bewuste zwaan was binnengebracht door Wildopvang de Bonte Piet uit Midwoud. „Hij had een lelijke verwonding aan zijn vleugel”, zo is op de Facebookpagina van de dierenkliniek te lezen. Nadat het dier onder narcose was gebracht, werd er een luchtbukskogeltje in zijn vleugel ontdekt. „Gelukkig kon deze er goed uitgehaald worden, we hebben daarna nog een röntgenfoto gemaakt om er zeker van te zijn dat er niet nog één in zat.”

De zwaan is inmiddels weer terug bij de Bonte Piet om verder te herstellen. Daar zijn ze blij met de inzet van De Streek. „Waar zouden wij zijn zonder onze dierenartsen die in hun drukke agenda’s een gaatje weten te vinden voor een spoedgeval”, schrijven zij op Facebook.