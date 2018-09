’Kijk naar het aantal gewerkte jaren’

Niet alleen werkgevers en vakbonden vinden 45 jaar voor zware beroepen genoeg, maar ook de PvdA die in het vorig kabinet aan de knoppen draaide heeft er nu oren naar.

Kabinetten vinden het maar moeilijk om de perfecte definitie van zware beroepen te vinden. Maar geloof mij, alle werkenden die op hun 15e of 16e begonnen zijn met werken en van wie de meesten laag geschoold zijn, hebben (mits ze nog niet in de WAO zitten) een zware baan.

Deze categorie moet er eerder uit kunnen stappen.

Gezien jongeren tegenwoordig langer doorstuderen en daardoor ook veel later op de arbeidsmarkt komen, is het misschien verstandiger maar ook eerlijker om net zoals in Duitsland het aantal gewerkte jaren te laten prefereren.

Mario Verhees, Asten