LIVE | Honderden nieuwe coronadoden Verenigd Koninkrijk

De afgelopen 24 uur zijn in het Verenigd Koninkrijk bijna vijfhonderd mensen overleden aan het coronavirus. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. In totaal bezweken 33.186 mensen aan het virus in het land. Volgens premier Boris Johnson zijn 175 zorgmedewerkers aan het virus overleden.

Het Verenigd Koninkrijk telt alleen de doden in ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Worden andere verdachte sterfgevallen erbij opgeteld, dan ligt het dodental boven de 40.000. Het aantal nieuwe besmettingen nam toe met 3242 tot 229.705.

Het land heeft het hoogste dodental van Europa. Het aantal besmettingen is na dat van Spanje het hoogste van Europa.

Bekijk hier het liveblog van dinsdag 12 mei.

Het belangrijkste nieuws van de dag:

In Den Haag wordt er voorzichtig nagedacht over de zomervakantie in coronatijd. Is het beter om iedereen vrij te laten in de natuur of blijven we met zijn allen opgesloten in de stad? In de podcast Afhameren vertelt politiek commentator Wouter de Winther over de dilemma’s waar ministers mee worstelen. Luister de wekelijkse, politieke podcast van De Telegraaf hier, hieronder of abonneer je via je favoriete podcastkanaal.