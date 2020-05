LIVE In brand gevlogen beademingsapparaten verbannen

Rusland maakt voorlopig geen gebruik meer van een type beademingsapparaat dat onlangs in twee ziekenhuizen in brand vloog. De recentelijk in de coronacrisis gemaakte apparaten - de eerste exemplaren werden 1 april afgeleverd - worden opgeslagen.

Bij een brand in een ziekenhuis in Sint-Petersburg kwamen deze week vijf coronapatiënten om het leven. Het vuur werd vermoedelijk veroorzaakt door een ondeugdelijk beademinsapparaat. Ook in een hospitaal in hoofdstad Moskou ontbrandde zo’n machine.

De Russische gezondheidsautoriteiten onderwerpen de Aventa-M machina nu aan een grondige inspectie. Of er door de maatregel een tekort aan apparaten ontstaat is niet duidelijk. De beademingsapparatuur is ook geleverd aan de Verenigde Staten. Het land zegt de apparaten van Russisch makkelij niet te hebben gebruikt.

President Poetin gaf een aantal van de betreffende ventilatoren aan de VS als hulp in de coronacrisis, maar stuurde daarna wel een rekening van bijna 660.000 dollar. De apparaten werden naar de staten New York en New Jersey gestuurd. Doordat de coronadrukte in de ziekenhuizen daar afnam, bleek het echter niet nodig de beademingsmachines in te zetten, zegt een woordvoerder.

De apparaten worden door de staten teruggestuurd naar de overheidsdienst. FEMA zal de uitkomsten van het Russische onderzoek naar de ventilatoren gebruiken om een besluit te nemen over mogelijk gebruik in de toekomst.

Covid-19 grijpt in Rusland steeds verder om zich heen. Woensdag kwamen weer ruim 10.000 nieuwe besmettingen aan het licht. In totaal is bij meer dan 242.000 mensen in het land vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Het officiële dodental staat op 2212.

