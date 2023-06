Jongen (9) bedreigt 6-jarige met een mes in Den Haag

Het mes is in beslag genomen en de jongen is goed toegesproken door zijn moeder en de politie.

De politie kon op tijd ingrijpen. De jongen is niet vervolgd omdat dit onder de 12 jaar niet mogelijk is. Wel is er een registratie opgemaakt en heeft de jongen alvast de aandacht van de politie. Ook is er hulpverlening opgestart door middel van een Veilig Thuis melding.