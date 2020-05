Was Derek Chauvin een Trump-aanhanger?

Tientallen accounts proberen er zo een half jaar voor de Amerikaanse verkiezingen te ’bewijzen’ dat hij een Trumpaanhanger en racist zou zijn. Amerikaanse media hebben de meest doorgestuurde berichten uitgezocht en ze bestempeld tot ’fakenews’.

Over de hele wereld is vol afschuw gereageerd op de video die opdook van de agent die acht minuten lang geknield zat op de keel van een verdachte op straat in Minneapolis. De agent Derek Chauvin is, samen met drie andere collega’s die erbij waren meteen ontslagen en wordt als het aan de burgemeester van de stad ligt vervolgd. Na de dood van Floyd braken direct rellen uit in de stad. Veel zwarte inwoners vinden dat hun leven minder zwaar telt dan het leven van een blanke.

Eén van de meest verspreide nepberichten op social media is het verhaal dat Derek Chauvin met een petje met de tekst ’Make whites great again’ had gelopen. Niet waar, aldus Associated Press.

Ice Cube

De tweet werd ook gedeeld door rapper Ice Cube die erbij schreef: ’een wolf in wolfskleren. De duivels zijn onder ons’. Volgens de feitencheckers is het bericht nep. De man die op de foto voor agent Chauvin moet doorgaan is in werkelijkheid Jonathan Lee Riches, een activist op twitter.

Ook een tweede viraal gegaan bericht over een lachende man bij een Trumpbijeenkomst is niet correct. De man die door de gretige retweeters wordt aangewezen als Derek Chauvin, is Mike Gallagher, president van de politievakbond in Minnesota. Wat wel klopt is dat Galagher een ’Cops for Trump’ t-shirt droeg. „Stop alsjeblieft met het verspreiden van dit nepnieuws”, zegt de politiebond tegen persbureau AP.

De bond heeft ook zijn afschuw uitgesproken over de dood van Floyd. Na het ontslag van de vier betrokken agenten braken rellen uit in de stad waarbij ook agenten werden belaagd.