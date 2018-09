Londen wil plastic rietjes in de ban doen

Dat meldde de BBC. ,,Samen kunnen we een echte verandering bewerkstelligen, zodat toekomstige generaties kunnen genieten van een natuurlijke omgeving die gezonder is dan nu het geval is'', zei premier Theresa May over het plan.

Londen streeft ook naar een verbod op de verkoop van plastic roerstaafjes. De Britse industrie zou alternatieven moeten ontwikkelen voor de rietjes en roerstaafjes die in de ban worden gedaan.

Volgens de Britse regering worden in Groot-Brittannië jaarlijks 8,5 miljard plastic rietjes weggegooid.