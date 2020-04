Stel vervroegt geboorte baby zodat ongeneeslijk zieke vader bij bevalling is

Jamie kreeg eind vorig jaar opeens een ondraaglijke pijn in zijn zij. Na veel testen en scans bleek dat hij nierkanker heeft dat is uitgezaaid naar zijn lever. Genezing is niet mogelijk.

En dus is nu besloten om de baby 10 mei te laten komen. „Jamie zal nooit de eerste verjaardag van zijn kleine meemaken, hem of haar leren fietsen of een eerste schooldag ervaren”, zo vertelt een vriend aan de Mirror.

De gezondheid van Jamie gaat met de dag achteruit. „Ze waren zo blij met het nieuws dat ze een baby krijgen, het was alles wat hij wilde.”

De vrienden van de Brit zijn nu een crowdfunding gestart in de hoop om 100.000 pond op te halen om het gezin te ondersteunen. Inmiddels is er al 50.000 opgehaald. „Hij is de peetvader van mijn dochter en mijn beste vriend. Ik weet dat het geld er niet voor gaat zorgen dat hij blijft leven. Als het kon, zou ik het zo inruilen om hem hier te houden. Maar we willen er alles aan doen om Beccy en de baby te steunen.”