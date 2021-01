Klopjacht in Alkmaar na aanranding, mogelijk is serie-aanrander weer actief

De politie bevestigt dat woensdagavond opnieuw een vrouw tijdens het hardlopen in de billen is geknepen. De vrouw was aan het sporten in de omgeving van het Dr. Schaepmanplein toen een fietser haar achterop kwam. Tijdens het voorbijrijden kneep de man haar in de billen. Deze werkwijze vertoont veel gelijkenissen met de tientallen slachtoffers die een serie-aanrander vorig jaar in Alkmaar maakte. Het slachtoffer kon zelf de politie bellen, waarop een klopjacht startte in onder meer de wijken Kooimeer en Overdie. Ook werd via Burgernet verzocht uit te kijken naar een jongen van ongeveer 20 jaar, 1 meter 80 lang, slank postuur, rode hoodie, donkere broek. Hij rijdt op een oude fiets. Dit signalement vertoont veel overeenkomsten met de beschrijving van de serie-aanrander die onder meer via het programma Opsporing Verzocht is verspreid. Tegenover buurtbewoners verklaarden agenten dat ze zochten naar de aanrander. De klopjacht heeft nog niet tot een aanhouding geleid.

De serie-aanrander wordt in de volksmond ’de fietserik’ genoemd en heeft het vooral voorzien op wandelende en joggende vrouwen. Politiewoordvoerder Felicity Bijnaar: „Er zijn vermoedens en duidelijke overeenkomsten maar het is veel te vroeg om zeggen of de dader van woensdagavond dezelfde aanrander is die vorig jaar veel slachtoffers maakte. We moeten het slachtoffer nog horen en er vindt onderzoek plaats. Uitsluiten doen we niets.”