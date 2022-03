Veel zon tot en met begin volgende week

’s Nachts wordt het toch aanzienlijk kouder en kan het tot -5 gaan vriezen.

Woensdag komt er in het westen en zuidwesten nog veel bewolking voor, maar later op de dag zullen die wolken plaatsmaken voor zon. De zon mag blijven stralen op donderdag en vrijdag.

In het weekend kan er her en der wat bewolking te zien zijn, maar ook dan blijft het zonnetje erbij. Ook de eerste dagen van volgende week is er grote kans op flinke zonnige perioden.

Woensdag zal de temperatuur tussen de 7 en 11 graden zijn. Donderdag kan het kwik lokaal stijgen tot 12 graden. De daaropvolgende dagen wordt het toch iets frisser: in het weekend is de maximale termperatuur op de wadden 5 graden, en in Zuid-Nederland kan dat oplopen tot 9 graden.

Vrieskou

Tot en met begin volgende week kan het landinwaarts elke nacht licht vriezen, schrijft Weeronline. In de nacht van woensdag op donderdag blijft die vorst nog beperkt, maar de nachten die volgen kan het tot wel -5 gaan vriezen.

Gelukkig blijft het de komende tijd erg droog, waardoor ook de kans op gladheid klein wordt. Enkel op lokale (fiets)bruggetjes is gladheid niet uitgesloten. Ook ijs op autoruiten zal komende nachten niet makkelijk ontstaan.