Prinses Beatrix neemt De Groene Draeck weer in gebruik

Het jacht was sinds september 2021 uit de vaart genomen vanwege een grootschalige renovatie. Vorig jaar maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat de kosten daarvoor zijn overschreden. Het door het ministerie van Defensie vastgestelde vijfjarenbudget, voor de periode 2021 tot en met 2025, bedroeg in totaal 435.000 euro. Ook werd gemeld dat Beatrix als eigenaar de meerkosten zou betalen.

De prinses kreeg het jacht in 1956 voor haar 18e verjaardag cadeau van het Nederlandse volk. De Staat schonk haar het onderhoud. De kosten van het onderhoud was enkele jaren terug nog voer voor discussie in de Tweede Kamer, met name de toenmalige stijging van de onderhoudskosten zorgde voor vragen bij voormalig D66-leider Pechtold.