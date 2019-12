Catalaanse betogers botsen met politie bij Camp Nou

De demonstranten die voor onafhankelijkheid zijn van Catalonië, waren eerder op de dag al naar het stadion gekomen en deelden spandoeken uit met daarop de tekst: Spanje, kom zitten en praten. De betogers blokkeerden in de middag ook het verkeer bij Camp Nou, waar de veiligheidsdiensten in groten getale aanwezig zijn.

De betogers willen de wereldwijde belangstelling voor de voetbalwedstrijd tussen de twee aartsrivalen aangrijpen om hun zaak over het voetlicht te brengen. Het protest was georganiseerd door de jonge protestorganisatie Tsunami Democràtic, die in augustus is opgericht.