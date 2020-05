Yolanthe: ’Eén van de moeilijkste jaren uit mijn leven’

Ⓒ Feriet Tunc

Amsterdam - Dit is een reportage uit december 2019 Voor Yolanthe Cabau (35) was 2019 een heftig jaar. Wie had ooit kunnen denken dat het op het oog zo gelukkige huwelijk tussen haar en Wesley Sneijder zou stuklopen? Op zakelijk gebied had ze meer succes. Yolanthe: „Maar daar zit het geluk niet in.”