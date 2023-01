Premium Het beste van De Telegraaf

Palestijnse kwestie frustreert toenadering Israëls Arabische droom blijkt nachtmerrie: spanningen als vanouds na bezoek Tempelberg

Zoals zo vaak staat een conflict rond de Tempelberg weer centraal in de relatie tussen Israël en de Arabische wereld. Ⓒ foto AFP

TEL AVIV - Israëls populairste zanger, Omer Adam, is deze week verhuisd naar Dubai, de Arabische metropool die in rap tempo is uitgegroeid tot een van de favoriete vakantiebestemmingen voor Israëli’s. Een half miljoen reisde al naar de Emiraten sinds de vrede tussen de twee landen in 2020 werd getekend. Maar die liefde blijkt niet geheel wederzijds: slechts 1600 Emirati’s besloten naar het heilige land te komen.