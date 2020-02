Ministers krijgen morgen gratis wok-to-go

Het eten wordt aangeboden door de Chinese gemeenschap die hiermee aandacht wil vragen voor de ’vele meldingen van discriminatie’ na de uitbraak van het coronavirus.

Chinese Nederlanders en mensen met een Aziatisch uiterlijk zijn niet alleen mikpunt van flauwe grappen, maar krijgen ook kwetsende opmerkingen naar hun hoofd geslingerd, stelt Zeng Ji, voorzitter van de Chinese Koepelorganisatie in Nederland. „Voor hardwerkende Chinese Nederlanders die actief bijdragen aan de samenleving is dat heel pijnlijk.”

Vorig week zorgde een grappig bedoelde corona-carnavalslied van Radio10-dj Lex Gaarthuis voor ophef. ’Vreet geen Chinees. Dan heb je niets te vrezen. Want voorkomen is beter dan chinezen’, schoot totaal in het verkeerde keelgat. De plaatjesdraaier ging diep door het stof en bood excuses aan.

Gaarthuis heeft inmiddels een gesprek gehad met vertegenwoordigers van de Chinese gemeenschap. Een petitie tegen het ’racistische’ geginnegap is inmiddels zo’n 30.000 keer ondertekend.

In China zijn volgens de autoriteiten inmiddels 1355 mensen aan het virus overleden en 60.000 besmet.

Bewindspersonen kunnen morgen kiezen uit drie gerechten. Voor de vegetariers is er een groenteschotel met gebakken rijst. Voor de vleeseters staat er kung pao kip op het menu. Ook worden er garnalen aangeboden met yu hsiangsaus.