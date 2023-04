Premium Het beste van De Telegraaf

Beroemde gorilla onverwacht overleden op 27-jarige leeftijd Bokito wist door ontsnapping plekje in onze harten (en woordenboeken) te veroveren

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Gorilla Bokito Ⓒ ANP

Rotterdam - De beroemdste gorilla van Nederland is niet meer. Bokito, de mensaap die met zijn machogedrag en ontsnapping zelfs een plekje in ons woordenboek kreeg, heeft op slechts 27-jarige leeftijd het leven gelaten. Dit was het leven van Bokito.