Rotterdammer (17) aangehouden na steekincident bij Haagse school

Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Een 17-jarige jongen is zaterdag in Rotterdam aangehouden voor betrokkenheid bij een steekincident aan het Neckar in Den Haag, vlakbij de school ROC Mondriaan. Een even oude jongen uit Den Haag raakte daarbij dinsdag gewond. Hij moest in het ziekenhuis worden behandeld en mocht daarna weer naar huis.