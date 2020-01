Geen gehoor bij Belastingtelefoon

Dat betekent, op een totaal van 11,7 miljoen telefoontjes, dat van de honderd bellers er vijftien nooit iemand aan de lijn kregen. Dat blijkt uit een analyse van gegevens van de Belastingtelefoon. De fiscus blijft daarmee nog altijd achter bij de doelstelling van 90 procent bereikbaarheid.

Vooral bellers met vragen over toeslagen kregen afgelopen jaar vaak geen antwoord. Die problemen werden in de tweede helft van het jaar steeds groter. Tienduizenden mensen per maand haalden de wachtrij niet wegens de drukte en nog eens tienduizenden hingen zelf op.

Hoongelach voor staatssecretaris

Het aantal vragen over toeslagen nam in de tweede helft van het jaar toe, toen ook de affaire met de kinderopvangtoeslag steeds meer aan het licht kwam. De bereikbaarheid werd steeds minder, met als dieptepunt de maand december, toen het aantal beantwoorde telefoontjes over toeslagen daalde tot onder 65 procent. Aan het begin van die maand oogstte de inmiddels opgestapte staatssecretaris Snel (Financiën) dan ook hoongelach van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire toen hij suggereerde dat zij met hun vragen bij de Belastingtelefoon terechtkonden.

De fiscus is aan het herstellen van rampjaar 2018, toen in sommige maanden een kwart tot een derde van de telefoontjes vruchteloos was.

Snel greep destijds in en voegde 250 voltijdbanen aan de bemanning van de Belastingtelefoon toe. Dat heeft ervoor gezorgd dat de bereikbaarheid afgelopen jaar wel verbeterde. Maar het gaat ’nog niet goed genoeg’, tekende Snels tijdelijke vervanger minister Hoekstra eerder deze maand op. Hij kondigde aan dat een externe partij gaat adviseren over hoe de Belastingtelefoon getransformeerd kan worden.