Emotionele herdenking van dodelijk ongeluk Nieuw-Beijerland

In Nieuw-Beijerland reed zaterdagavond 27 augustus een vrachtwagen in op een feest van de ijsclub aan de Zuidzijdsedijk. Er kwamen zes volwassen personen om het leven onder wie een hoogzwangere vrouw, waarmee het dodental uitkwam op zeven. Ook raakten zeven aanwezigen gewond, onder wie kinderen. Een vrouw ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis, liet waarnemend burgemeester Charlie Aptroot weten. „Het is nog niet bekend of en hoe ze herstelt.”

De burgemeester noemde de aanrijding „voor altijd een ankerpunt in onze herinnering. De Hoeksche Waard was en is in shock. De Hoeksche Waard is in rouw. Een stralende dag kleurde zwart, gitzwart.” De zeventien dorpen en 28 buurtschappen in de gemeente toonden ook direct hun hart, aldus de burgemeester. „De vlaggen gingen halfstok. In de kerken werd nog geen etmaal later stilgestaan bij de gebeurtenis. De wieken van de molens gingen op rouwstand.” Bij het opnoemen van de namen van de dodelijk slachtoffers, waarbij ook foto’s werden getoond, raakte de burgemeester zichtbaar geëmotioneerd.

Een direct betrokkene noemde de gebeurtenis een chaotische ramp „waarin iedereen naar iedereen zocht.” Verder sprak hij ook frustratie uit over media, die de plek van de ramp fotografeerden en filmden. Media waren niet welkom bij de bijeenkomst, deze was via een livestream te volgen.

Bij de bijeenkomst werden ook gedichten voorgedragen en muziek gespeeld door Muziekvereniging Crescendo Zuid-Beijerland. Verder spraken ook de commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit en een woordvoerder van de plaatselijke politie.