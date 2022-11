Democraten behouden meerderheid Senaat

Door Jan Postma

Een blije Joe Biden verlaat zijn hotel in Cambodja. Ⓒ ANP / Associated Press

De Democraten behouden de meerderheid in de Senaat. De benodigde vijftig zetels werden zaterdag binnengehaald met een overwinning in de staat Nevada. De Democratische senator Catherine Cortez Masto werd herkozen na een ware nagelbijter. Dat blijkt uit de berekeningen van onder andere persbureau AP. Alleen de staat Georgia blijft nu nog over, daar is een tweede ronde nodig.