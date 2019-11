8,5 jaar cel voor topatlete Madiea G.

De atlete, vaak kortweg Maddy genoemd, verklaarde aan het begin van de rechtszaak tegen haar in het Duitse Kleve dat ze in een sportieve dip zat en met doping weer de weg omhoog wilde vinden. Ze dacht naar eigen zeggen doping in plaats van drugs te vervoeren. Duitse justitie eiste 7,5 jaar cel tegen de Nederlandse ’drugsatlete’.

De specialiste op de 400 meter, die deel uitmaakte van de nationale vrouwenestafetteploeg, werd 18 juni gepakt net over de grens met Duitsland en zit sinds die tijd vast. Het leek erop dat ze ook ‘doping’ voor andere atleten wilde meenemen, maar vragen daarover wilde ze niet beantwoorden, werd al kort na het begin van de zitting duidelijk.

G., die niet heel nerveus oogde en af en toe zelfs aan lachje liet zien, werd kort na het begin weer weggevoerd, met handboeien om, nadat de rechter de zitting voor een uur schorste.

De douane bij onze oosterburen vond bij een grenscontrole vele kilo’s harddrugs in de kofferbak van de auto van de Amsterdamse.

Ze vervoerde zo’n 43 kilo xtc en ruim 13 kilo crystal meth, met een geschatte straatwaarde van rond de 2 miljoen euro. Ook vond de douane 12.000 euro contant in haar voertuig. De maximumstraf voor smokkel van grote hoeveelheden harddrugs is 15 jaar.

De topatlete maakte deel uit van de nationale estafetteploeg die meedeed aan de Olympische Spelen in Rio. Ze miste door haar arrestatie het WK atletiek in Doha dat ruim een maand geleden werd afgewerkt.