Sterrenregen woensdag goed te zien: ’Meer dan 30 vallende sterren per uur’

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

In augustus vindt het jaarlijkse hoogtepunt plaats van de Perseïden. Ⓒ foto ANP/HH

AMSTERDAM - Dankzij het heldere winterweer is de meteorenzwerm Geminiden woensdag goed te zien. Zowel in de ochtend als in de avond zijn meer dan 30 vallende sterren per uur te zien. Dat is veel, zegt Matthijs van der Linden van Weeronline.