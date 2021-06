Bruid overlijdt tijdens huwelijksceremonie, zus trouwt in haar plaats

Het was een ’moeilijk besluit’ om na het plotselinge overlijden van bruid Surabhi het huwelijksfeest alsnog door te laten gaan, zegt een oom. Ze werd na de uit de hand gelopen ceremonie, toen ze plotseling neerviel door een fatale hartaanval, in een naastgelegen ruimte opgebaard. Een dokter kon niets meer voor haar betekenen. Haar moeder is niet te troosten, zegt de familie. Toch ging het feest door.

De overleden bruid, met naast haar de zus die de trouwceremonie verder vervulde. Ⓒ tahir ibn manzoor

„Het is moeilijk te geloven dat er in de andere kamer een lijk lag – en er in de volgende kamer een bruid werd voorbereid”, zegt haar broer tegen Indiase media. De families staken de koppen bij elkaar om te beslissen wat te doen. „Een van ons opperde dat mijn jongere zusje Nisha zou trouwen met de bruidegom.”

En zo geschiedde. Beide hindoe-families gingen akkoord. „We hebben nooit zoiets meegemaakt, met zulke gemixte emoties. Het verdriet over haar dood en de blijdschap om de bruiloft moeten nog bezinken”, aldus de oom.