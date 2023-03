Levend konijntje als oud vuil gedumpt in kliko in Weert

Ⓒ Dierenambulance Midden-Limburg

WEERT - Vuilnismannen hebben in een kliko op de Philips van Hornestraat in Weert een levend konijntje gevonden dat als oud vuil is gedumpt. Het beestje was sterk vermagerd en zat vol bijtwonden. Dat meldt de Dierenambulance Midden-Limburg op Facebook.