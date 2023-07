Premium Het beste van De Telegraaf

Inval paleis Wagnerbaas Welke kansen heeft Prigozjin nog in Rusland? ’Pruiken en wapens gevonden in zijn huis’

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

De inval in het huis van de Wagnerchef bracht bijzondere zaken aan het licht en zou kunnen worden gezien als een actie van Poetin om Progizjin te vernederen na zijn korte opstand. Ⓒ ANP/Izvestia

Amsterdam - Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin is niet in Wit-Rusland, maar in Sint-Petersburg. Die bewering van de Wit-Russische president Loekasjenko werpt nieuwe vragen op over de verblijfplaats van Prigozjin en de mogelijkheden om te verblijven in Rusland. Zeker nu president Vladimir Poetin de Wagnerleider voor gek heeft gezet door zijn paleis binnen te vallen en spullen zoals pruiken in beslag te nemen.