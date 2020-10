Deze landen gebruiken al coronasneltesten

Premier Boris Johnson presenteerde begin september zijn ’Operation Moonshot’. Hij hoopt dat op korte termijn miljoenen Covid-19 testen per dag gedaan kunnen worden in het Verenigd-Koninkrijk. Afgelopen dinsdag maakte het Britse ministerie van Gezondheid bekend 1 miljoen Covid-19 antigeentesten te hebben aangeschaft. Met een vingerprik laat de test in 20 minuten weten of iemand besmet is geweest.

In Spanje, een van Europa’s zwaarst getroffen landen, werden inwoners in verschillende wijken van Madrid vorige week opgeroepen om mee te doen aan een sneltest. De goedkope antigeentest laat in 15 minuten weten of iemand corona heeft. De test wordt afgenomen met een wattenstaafje en zou 93 procent accuraat zijn. Meerdere mensen zonder symptomen bleken corona te hebben.

Drie minuten

Testen waarin in een half uur de uitslag bekend is, worden in Italië sinds eind september ingezet. De testen worden nu op vliegvelden en in scholen gebruikt, al zijn we wel minder accuraat dan de langere PCR test. In Italië zou ook gewerkt worden aan een test die in drie minuten de uitslag geeft, de Daily Tampon.

De minister van Volksgezondheid in Frankrijk gaf halverwege september al toestemming voor het inzetten van snelle antigenen testen. Deze zijn bedoeld voor mensen zonder klachten en geven in 15-20 minuten de uitslag. In eerste instantie wordt de test gebruikt voor ziekenhuispersoneel in Parijs.

De Duitse minister van Volksgezondheid verwacht dat er binnenkort sneltests voor thuis ontwikkeld worden. Ook wil hij dat vanaf half oktober gratis sneltesten voor mensen in verpleeghuizen.