Voor het eerst in een week minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Op de intensive cares liggen nu 681 mensen met Covid-19, eentje minder dan de dag ervoor. Ⓒ ANP

ZEIST - Voor het eerst in een week is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2334 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 76 minder dan op dinsdag. In de zes dagen ervoor was het aantal opgenomen coronapatiënten juist met 223 gestegen.