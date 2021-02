Mario Draghi moet Italië uit de nesten helpen

,,Er is een regering met een hoog profiel noodzakelijk”, aldus Mattarella. Het staatshoofd vindt dat Draghi de meest geschikte kandidaat is. De econoom Draghi was van november 2011 tot eind oktober 2019 voorzitter van de Europese Centrale Bank en kent de Europese economische politiek dus uitstekend.

Italië moet de komende maanden aan de Europese Commissie tonen hoe ze het Europese herstelfonds Next Generation wil uitgeven. Italië is vorig jaar na lange onderhandelingen, waarbij vooral Nederland dwars lag, 209 miljard euro aan Europese leningen en fondsen beloofd. Dat geld krijgt ze echter niet als ze geen overtuigende plannen toont hoe dat geld wordt besteed. Draghi wordt door veel Italianen als veruit de beste beschouwd die dit kan doen.

Mattarella heeft Draghi opgeroepen nadat er een Italiaanse kabinetscrisis was ontstaan. De politieke partijen waren hopeloos verdeeld en er was geen oplossing in zicht. Ex-premier Matteo Renzi trok zijn steun terug. Hij lag dwars over veel onderwerpen, ook over bestedingen van het Europese herstelfonds. Verwoede pogingen om tot een nieuwe kabinetsformatie te komen mislukten.

Daarna was president Sergio Mattarella aan het woord. Deze maakte duidelijk dat hij verkiezingen wil vermijden. Volgens hem komen deze nu zeer slecht uit. Als redenen noemde hij onder andere de pandemie, omdat verkiezingen besmettingen vergemakkelijken, terwijl er juiste met de vaccinaties een race is tegen de klok is. Maar Mattarella wil vooral verkiezingen vermijden omdat er vóór april een plan moet worden ingediend aan de Europese Commissie over de besteding van het Europese herstelfonds. De praktijk leert dat er vier tot vijf maanden over heengaan voordat er verkiezingen kunnen worden gehouden. Dat zou betekenen dat het herstelfonds door een demissionaire regering wordt geleid, geen optie.