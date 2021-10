Verkrachtingsslachtoffer (11) krijgt geen abortus door inmenging kerk

Het lot van een elfjarig meisje dat zwanger werd na herhaaldelijk misbruik door de 61-jarige vader van haar stiefvader doet de gemoederen hoog oplopen in Bolivia, meldt de Britse krant The Guardian. Vooral in Yapacaní, het dorp waar het meisje woont, zijn mensenrechtenactivisten en aanhangers van de katholieke kerk aan de andere kant verwikkeld in een hevig debat, maar de zaak doet nationaal heel wat stof opwaaien. Bolivia heeft een van de hoogste aantallen van intrafamiliaal seksueel geweld en misbruik in heel Latijns-Amerika. Activisten omschreven het eerder al als een „verkrachtingscultuur.”

Religieuzen voerden de druk op de familie op om het meisje de zwangerschap te laten voldragen en het kind te houden. Ze zochten contact met de moeder van het meisje, en overtuigden haar om de abortus te aan te vechten.

Het meisje had vorige week vrijdag een afspraak voor een abortus in het Percy Boland vrouwenziekenhuis in de stad Santa Cruz. Wettelijk gezien mag een slachtoffer van verkrachting een abortus laten uitvoeren zonder toestemming van de rechtbank sinds 2014, wat in andere gevallen nog steeds verplicht is in Bolivia. Maar voor de ingreep kon plaatsvinden stopte de moeder, vergezeld door een advocate die voor de katholieke Kerk werkt, de procedure. De advocate stelde ’dat het meisje van mening was veranderd’. Het meisje werd daarna overgebracht naar een centrum voor adolescente moeders.

„Slachtoffer wist niet wat zwanger zijn betekent”

„De katholieke kerk manipuleert de zaak duidelijk. Je kan nog net niet van ontvoering spreken, de moeder is het zwijgen opgelegd”, stelde Ana Paola García, directeur van La Casa de la Mujer, een Boliviaanse organisatie die opkomt voor vrouwenrechten. „Dit is een schending van mensenrechten. Het meisje wordt verplicht een zwangerschap te voldragen waarvoor ze haar eigen leven moet riskeren”, vervolgde García in haar verklaring aan de pers. Ook hekelt García de argumentatie dat het slachtoffer zelf tot deze beslissing zou zijn gekomen: „Het meisje wist niet eens wat het betekent om zwanger te zijn. Ze vertelde haar nichtje (met wie ze samenwoont red.) dat ze iets voelde bewegen in haar buik. Haar nicht vertelde het aan haar moeder, het meisje haar tante, die het voorval rapporteerde aan de politie.”

Susan Inch, woordvoerder van de Boliviaanse Bischoppenconferentie, zei woensdag tegen lokale media dat er „een ethische en legale verplichting is om ook het leven van het ongeboren kind te beschermen.” De aartsbisschop van Santa Cruz stelde dat ’een misdaad niet wordt opgelost door een andere misdaad’. Hij bood het meisje onderdak aan.

Ombudsvrouw voor mensenrechten in Bolivia, Nadia Cruz, zei dat haar organisatie een aanklacht zal indienen tegen het medisch personeel in het ziekenhuis, de diaken van Santa Cruz en de moeder van het meisje voor een inbreuk op de zorgplicht en mensenhandel in verband met een verplichte zwangerschap. Het departement van de Verenigde Naties in Bolivia verklaarde dat een minderjarige verplichten een zwangerschap te voldragen onder foltering valt.