Boris Johnson opent klimaattop in apocalyptische bewoordingen

Tijdens de 26e klimaattop moeten volgens de Britse premier drastische stappen worden gezet. Die zullen niet het einde van de problemen zijn, maar het begin van het einde. We kunnen concrete stappen zetten „op het gebied van kolen, auto’s, geld en bomen.”

VN-chef António Guterres vond in zijn openingsrede dat er snel actie moet worden ondernomen „om de mensheid te redden.” Bij de officiële openingsceremonie kwamen ook onder anderen de Britse prins Charles, de Britse bioloog en televisiemaker David Attenborough en verschillende klimaatactivisten aan het woord.

Circa 120 staatshoofden en regeringsleiders zijn in Glasgow twee dagen bijeen aan het begin van de klimaattop die in totaal dertien dagen duurt, onder wie de president van de VS, Joe Biden, en de premiers van Duitsland en India, Angela Merkel en Narendra Modi.

De top moet richtlijnen opleveren voor het behalen van de doelstellingen die zijn vastgesteld op de klimaattop van Parijs in 2015. Zo zou de temperatuur op aarde maar maximaal met 1,5 graad mogen stijgen, of in het uiterste geval minder dan 2 graden. De beperking van de uitstoot van broeikasgassen zou dat doel haalbaar maken.