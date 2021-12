Ondanks lockdown vier kerstvieringen met 650 bezoekers in Barneveld

De DoorBrekers hadden donderdag de eerste van de vier diensten. Zaterdag, op eerste kerstdag, zullen twee diensten plaatsvinden. Op zondag vindt de vierde dienst plaats.

Voorganger Peter Paauwe zegt in een interview tegen Omroep Gelderland dat kerken vrijheid van godsdienst hebben. „En daar maken we gebruik van. En we willen zo ook een signaal richting de overheid geven: dat het tijd is voor een beleid dat meer ruimte gaat geven aan de dingen die belangrijk zijn in het leven.”

Er wordt niet gevraagd naar een QR-code, maar de coronaregels zouden wel worden wel gerespecteerd. „Er wordt afstand gehouden.”