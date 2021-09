Politie op zoek naar identiteit van de man Onbekende man uit water gehaald en gereanimeerd in Oss

Ⓒ Politie

Oss - Bij de Geffense Plas in Oss is een man uit het water gehaald nadat hij onder water bleef. De man is door hulpdiensten gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis.