LIVE | CoronaMelder: 10.000 meldingen per dag, ook op meer dan 1,5 meter

Zo’n 10.000 keer per dag krijgt in Nederland iemand een melding van de CoronaMelder-app. Dat schat Ron Roozendaal, die als chief information officer van het ministerie van Volksgezondheid de leiding heeft over de app die inmiddels 3,7 miljoen keer is gedownload. Dat meldt de NOS.

Die 10.000 mensen waren niet allemaal binnen anderhalve meter van een besmet persoon, erkent Roozendaal. „In het overgrote deel van de gevallen herkent de app de afstand correct. Maar in een klein deel van de gevallen was je op grotere afstand.”

Zo’n 70 procent van de mensen die een melding krijgen is sowieso binnen anderhalve meter afstand van een besmet persoon geweest, schat het ministerie. Zo’n 20 procent krijgt de melding als er anderhalve tot drie meter afstand is geweest: op „veilige” afstand, maar nog relatief dicht in de buurt.

