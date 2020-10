LIVE | Reisadvies Frankrijk verder aangescherpt door virus en aanslagen

Het reisadvies naar Frankrijk wordt met ingang van vrijdag verder aangescherpt, niet alleen vanwege het coronavirus maar ook vanwege het verhoogde dreigingsniveau wegens de aanslagen in Parijs en Nice.

Er geldt een lockdown in heel Frankrijk. Door het hoge aantal besmettingen met het coronavirus in Frankrijk is opnieuw een verlenging van de noodsituatie afgekondigd voor een periode van 3 maanden, tot half januari 2021, meldt het ministerie van Buitenlande Zaken.

Reizen naar Frankrijk moeten alleen worden gemaakt indien die echt noodzakelijk zijn. Bij terugkeer in Nederland geldt een periode van 10 dagen thuisquarantaine. Door de aanslag op donderdag in Nice en recent in Parijs is het dreigingsniveau door de Franse regering voor het hele land aangepast naar ’urgence attentats’. De veiligheidsmaatregelen zijn verscherpt en iedereen wordt opgeroepen alert te zijn. Verder zijn er verscherpte (identiteits)controles.

