LIVE | Verpleegkundigen stuiten op veel agressie: ’Wij bepalen regels niet’

Verpleegkundigen in het Amsterdam UMC hebben bijna dagelijks te maken met agressie omdat bezoekers het niet eens zijn met onder meer het bezoekersbeleid. Dat zegt Susanne Heijmenberg, hoofdverpleegkundige op de intensive care tegen de Amsterdamse zender AT5.

„Dat is echt iets wat je er niet bij kan hebben’, zegt Heijmenberg. „Mensen worden boos omdat ze denken dat wij de regels bepalen. Maar dat is niet waar. We bepalen met z’n allen in Nederland de regels over hoe we met elkaar omgaan. Of het nou de anderhalve meter is of dit bezoekbeleid, dat bedenken wij niet. Het lijkt erop dat mensen dan boos worden op degene die aan het bed staat.”

Volgens Heijmenberg zijn veel verpleegkundigen moe. „Als je dan ook nog een keer op zo’n unit moet werken en je krijgt dat over je heen, raak je sneller geïrriteerd. Je kan het gewoon minder hebben.”

Op de ic’s van het UMC staan in totaal dertig bedden voor coronapatiënten. Twee weken geleden waren dat er nog twintig. „We rekenen erop dat we volgende week meer bedden nodig hebben’, zegt Heijmenberg.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Financieel-economisch:

Entertainment en persoonlijk:

Khloe Kardashian reageert op omstreden verjaardagsfeest Kim

Sport:

Bekijk hier hiet coronanieuws van woensdag 28 oktober.