Hongkongers woedend om ruimen duizenden hamsters

Het bevel om massaal knaagdieren te ruimen volgt op een coronabesmetting bij een 23-jarige medewerker van dierenwinkel Little Boss. Dezelfde mutatie werd ook gevonden bij elf hamsters die uit Nederland zijn geïmporteerd. Uit voorzorg moesten tweeduizend knaagdieren uit tientallen dierenwinkels worden geruimd en werden baasjes die recent een hamster kochten opgeroepen om het diertje te overhandigen.

Petitie

Een petitie tegen het „onrechtvaardige en brute” bevel om de hamsters te ruimen is woensdag in een dag tijd al ruim 30.000 keer ondertekend. „Elk baasje vindt het leven van zijn huisdier net zo belangrijk als zijn eigen leven. De autoriteiten in Hongkong, de handhavers van de wet, zien niet in dat zij op het punt staan vele levens te vermoorden die nauwelijks anders zijn dan de onze”, zo schrijft de initiatiefnemer. „De hamsters worden afgemaakt zonder bewijs dat het virus van hamster naar mens is overgesprongen, het is geen wetenschappelijke beslissing. De overheid is te wreed en onmenselijk”, vindt een Hongkongse die de petitie heeft ondertekend.

Ongewenste hamsters

In de Telegram-groep ’Schattige Hamsters in Hongkong’ hebben zeker drieduizend mensen zich gemeld om ongewenste hamsters te adopteren. De groep vreest dat baasjes onder druk van familie of vrienden staan om de diertjes op te geven. In andere Telegram-groepen vragen critici zich af waarom hamsters geruimd moeten worden, terwijl de 170 gasten van het verjaardagsfeestje van een hoge politicus eerder dit jaar er met een quarantaine vanaf komen.

Telegram is tijdens de pro-democratische protestacties in 2019 enorm populair in Hongkong geworden wegens de anonimiteit van het sociale mediakanaal. Nu demonstreren op straat onder de nationale veiligheidswet tot een levenslange celstraf kan leiden, dient de app voor veel Hongkongers als enige veilige haven om politieke onvrede te uiten.