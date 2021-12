Weer Griekse tragedie voor Oranjes door corona

Willem-Alexander en Máxima zouden van 13 tot en met 15 december richting Athene reizen op uitnodiging van de Griekse president. Het bezoek moest voor een belangrijk deel in het teken staan van migratieproblemen aldaar.

In Griekenland grijpt het coronavirus momenteel hard om zich heen. Daarnaast gelden sinds dit weekend in Nederland ook scherpe maatregelen vanwege het virus. Beelden van een gezellig staatsbanket in Athene zouden een vreemde indruk kunnen maken op het moment dat de Nederlandse bevolking zichzelf na vijven thuis moet houden.

Maatregelen

„Het staatsbezoek wordt uitgesteld in verband met het hoge aantal coronabesmettingen en de maatregelen die worden getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan”, meldt de RVD. Wie het initiatief nam blijft onvermeld, de koning en de Griekse president Katerina Sakellaropoulou zouden er samen over hebben gesproken.

Koning en koningin begonnen richting de zomer weer aan staatsbezoeken, na een pauze sinds maart 2020 vanwege corona. De eerste visite ging in juni naar Duitsland en in november bracht het paar een bezoek aan Noorwegen.

Corona gooide vorig jaar oktober ook al roet in het eten voor een Griekse reis van de Oranjes. Een gepland privéverblijf moest toen worden geannuleerd, nadat commotie was ontstaan toen het koninklijk gezin naar zijn vakantieverblijf was gevlogen terwijl het kabinet Nederlanders had opgeroepen dichtbij huis te blijven.

Het staatsbezoek aan Griekenland wordt nu uitgesteld. Een nieuwe datum is er nog niet.