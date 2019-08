’Inkakken is bijnakken’: nu moet Amsterdam echt wat doen

Twee jaar geleden beschreven hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp in hun boek De achterkant van Nederland hoe onder- en bovenwereld in vooral de zuidelijke provincies verstrengeld raakten. Dat was een zeer alarmerend relaas over drugsoorlogen, ondermijnende criminaliteit, complete wijken die wegzakken in een misdaadmoeras en bedreigde burgemeesters. Het sterke aan het boek was het eigen onderzoek van de auteurs.