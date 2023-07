Waaghaals, bekend van stunts op hoogbouw, dood na val van 68e verdieping

Volgens de South China Morning Post stond Lucidi, online bekend als Remi Enigma, op het Tregunter Tower-complex toen het misging.

Volgens functionarissen in Hong Kong arriveerde Lucidi rond 18.00 uur bij het gebouw en vertelde de bewaker dat hij op bezoek was bij een vriend op de 40e verdieping. Echter: die vermeende vriend kende Lucidi niet en dus zette een beveiliger de achtervolging in.

Uiteindelijk zagen de beveiligers dat het luik van het dak openstond, maar Lucidi was op dat moment nergens te bekennen.

Op het raam gebonkt

Volgens NY Post heeft Lucidi rond 19.30 uur nog op het raam gebonkt om een dienstmeisje in te seinen. Zij belde direct de politie.

Een woordvoerder van de politie zegt dat Lucidi naar alle waarschijnlijkheid buiten het penthouse vastzat en op het raam bonkte voor hulp.

Hulp kwam voor de Fransman dus te laat. De politie heeft nog geen officiële doodsoorzaak bekendgemaakt.

Camera gevonden

Wel is de camera van Lucidi gevonden waarop beelden staan van zijn eerdere stunts.

Gurjit Kaur, eigenaar van het hotel waar Lucidi verbleef, omschrijft de Fransman als een ’vriendelijke en bescheiden man’.

Via sociale media betuigen fans van de zelfbenoemd stuntman hun medeleven: „Triest nieuws dat niemand ooit wil horen over een mede-ontdekkingsreiziger”, schrijft een van zijn fans. Een ander: „Ik wil het niet geloven Remi, ik wil het niet geloven.” Een derde schrijft dat hij graag wil bijdragen als er een crowdfunding zou worden gestart door de familie.