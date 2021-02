Persconferentie: winkelen op afspraak, maar van de avondklok zijn we nog niet af

Rutte en coronaminister De Jonge geven opnieuw een persconferentie over de coronamaatregelen. „We zijn het aardig zat aan het worden”, zei Rutte. Volgens de demissionair premier wordt de weg naar een stapsgewijze opening van de samenleving ingezet. „Het moet wel vol te houden zijn. Daarom komen we nu in een fase waarin we bereid moeten zijn om iets meer risico te nemen.”

Op vier vlakken laat het kabinet de teugels vieren. Het voortgezet onderwijs en het mbo gaan vanaf 1 maart open, winkelen op afspraak wordt mogelijk, net als buiten sporten voor jongeren tot 27 jaar. Bovendien mogen contactberoepen, zoals kappers, rijscholen en nagelstudio’s, weer aan de slag. Alleen sekswerkers moeten nog even wachten. „We doen hiermee iets heel spannends, zo voel ik dat ook zelf. Verruiming is niet gratis en ook niet onomkeerbaar.”

Winkelen

Vanaf 3 maart mogen winkeliers klanten ontvangen die zich minimaal vier uur van tevoren hebben aangemeld. Het gaat om maximaal twee klanten per verdieping, met een maximum van zes keer per uur. Uiteraard geldt wel de mondkapjesplicht, benadrukte Rutte. „Het wordt weer mogelijk die schoenen of die jas te passen. Vooral voor de kleine winkelier leidt het hopelijk tot iets meer lucht.” De premier zegt te begrijpen dat grote winkels hiermee nauwelijks geholpen zijn. „We zijn daarom met ze in gesprek.”

Rutte zei de versoepeling alleen aan te durven met andere maatregelen, zoals de avondklok. „We vinden dat het belang van de versoepeling voor jongeren zwaar weegt.” Contactberoepen kunnen vanaf 3 maart weer worden uitgeoefend. „Uiteraard is reserveren en een checkgesprek vooraf verplicht”, zegt de premier. „De risico’s op overdracht van het virus zijn beperkt.”

Bovendien gaat de leeftijd omhoog waarop jongeren in groepsverband op buitensportlocaties mogen sporten naar 27 jaar. Dat gaat dan bijvoorbeeld over een voetbal- of hockeyveld. Op die manier wil het kabinet jongeren weer meer laten bewegen. Buiten sporten is volgens Rutte ’belangrijk voor deze groep die het al heel moeilijk heeft’.

Avondklok

De avondklok blijft tot in elk geval 15 maart als de verkiezingen, die over drie dagen zijn uitgesmeerd, beginnen. Een week daarvoor, op maandag 8 maart, maakt het kabinet bekend of de ingrijpende maatregel na 15 maart wordt verlengd. Als dat zo is, geldt er tijdens de verkiezingen een uitzondering voor stemmers en stemmentellers. Die zouden dan geen boete krijgen als ze de avondklok overtreden. Rutte zegt nog altijd 15 maart van de maatregel af te willen, maar dat zou op dit moment door de Britse variant nog niet kunnen.

Volgens coronaminister De Jonge zou het ondanks beperkingen nu een ’mooie zomer’ kunnen worden. „Met veel minder maatregelen. Dat uitzicht geeft hopelijk de komende maanden wat lucht.” Dat gaat wel voorzichtig. „Liever behoedzaam en stap voor stap dan terug naar af.” Vaccineren staat nog altijd centraal, zegt de CDA-bewindsman. „Op de drempel van de herfst zou iedereen geprikt moeten kunnen zijn.”

De druk werd de afgelopen dagen al flink opgevoerd. Er moet perspectief komen voor versoepelingen van de coronaregels, en dan vooral voor buitenactiviteit. Dat was de boodschap van het Veiligheidsberaad - de burgemeesters die voorzitter zijn van de 25 veiligheidsregio’s - aan het kabinet.

„We staan op een splitsing der wegen”, zei Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het beraad. „Je kunt zeggen wat je wil, en dat het niet mag, maar de mensen willen naar buiten en dat gaan ze ook doen. Daar is behoefte aan nu het weer lekker weer wordt na een lange winter.”