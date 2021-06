Islamitisch motief mogelijk bij steekpartij Würzburg

Bij de doorzoeking van de woning van de verdachte werd een aantal zaken aangetroffen die kunnen duiden op islamitisch propagandamateriaal. En de dader zou zelf hebben gesproken over zijn „bijdrage aan de jihad”, aldus Herrmann. De deelstaatminister suggereerde ook dat het „verstandig” zou zijn om de vluchtelingenwet na de Duitse verkiezingen later dit jaar te herzien en na te gaan onder welke omstandigheden een beschermende status zou kunnen worden ingetrokken. De Somaliër heeft een verblijfsstatus en woont legaal in Duitsland.

De 24-jarige man zit vast en wordt beschuldigd van drievoudige moord, poging tot moord op zes anderen en het opzettelijk verwonden van nog een slachtoffer. Hij zou vrijdag drie vrouwen hebben doodgestoken in het stadscentrum. Drie andere vrouwen, een meisje en een jongen raakten zwaargewond, ook vielen er nog twee lichtgewonden (een man en een vrouw). Hij kon uiteindelijk overmeesterd worden nadat de politie hem in zijn been schoot.

Zijn advocaat acht het mogelijk dat de man zichzelf iets aandoet. „Wat me opvalt, is dat hij in duidelijke psychische nood verkeert”, zei advocaat Hanjo Schrepfer zondag tegen het Duitse persbureau DPA. Onderzoekers zien dat gevaar ook en hebben de gevangenisdirectie daarvoor gewaarschuwd. De man heeft eerder een behandeling ondergaan bij een psychiatrische kliniek.

Het is niet de eerste keer dat Würzburg wordt opgeschrikt door een dergelijke aanval. Zo’n vijf jaar geleden verwondde een Afghaanse moslimextremist er mensen met een bijl. Terreurgroep Islamitische Staat eiste toen de verantwoordelijkheid op voor die aanslag.