Sittardse gevangenis zet tbs’er per ongeluk op straat

Volgens de woordvoerder is de man ongeoorloofd vrijgelaten doordat de „uitwisseling van informatie tussen de betrokken partijen niet goed ging.” Waar het precies is fout gegaan, wordt nu onderzocht. „Dit is heel pijnlijk en vooral niet de bedoeling”, stelt de zegsman over het voorval. „Blijkbaar was niet scherp wat zijn achtergrond was.”

De tbs’er zat vast omdat hij vanuit de kliniek brieven verstuurde aan een eerder slachtoffer. Waarvoor hij tbs opgelegd heeft gekregen, kan de zegsman niet zeggen. Evenmin is duidelijk wat hij heeft gedaan voordat hij zich bij de kliniek meldde.